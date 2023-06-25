شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكافئ لاعبيه بعد الفوز على فيوتشر و التأهل لنهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز أمس ، السبت، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نهائي المسابقة.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري العام.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.