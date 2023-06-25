اخبار الرياضه

أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من إدارة ناديه ضرورة حسم صفقتين سوبر، ويرغب الخواجة الكولومبي فى تدعيم مركز الدفاع بلاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى "أشول"، حيث إن المدير الفني يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب لخدمة طريقة لعبه، كما طلب التعاقد مع مهاجم سوبر يجيد اللعب داخل الصندوق بالقدمين والرأس، ليدعم هذا المركز بجوار سيف الدين الجزيرى وناصر منسي، وشدد المدرب على أن ينهي الزمالك ملف الصفقات قبل المشاركة فى البطولة العربية.

 

ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:- الزمالك × الاتحاد المنستيري - الجمعة 28 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × الشباب - الإثنين 31 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × النصر - الخميس 3 أغسطس - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وتنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .

وفي حال تأهل الزمالك لدور الثمانية يلعب يوم 6 أغسطس، والدور قبل النهائي يوم 9 أغسطس، ثم النهائي يوم 12 .

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من ، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا