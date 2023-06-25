شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:- الزمالك × الاتحاد المنستيري - الجمعة 28 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × الشباب - الإثنين 31 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × النصر - الخميس 3 أغسطس - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.
وتنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .
وفي حال تأهل الزمالك لدور الثمانية يلعب يوم 6 أغسطس، والدور قبل النهائي يوم 9 أغسطس، ثم النهائي يوم 12 .
ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.
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