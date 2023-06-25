شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من إدارة ناديه ضرورة حسم صفقتين سوبر، ويرغب الخواجة الكولومبي فى تدعيم مركز الدفاع بلاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى "أشول"، حيث إن المدير الفني يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب لخدمة طريقة لعبه، كما طلب التعاقد مع مهاجم سوبر يجيد اللعب داخل الصندوق بالقدمين والرأس، ليدعم هذا المركز بجوار سيف الدين الجزيرى وناصر منسي، وشدد المدرب على أن ينهي الزمالك ملف الصفقات قبل المشاركة فى البطولة العربية.

ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:- الزمالك × الاتحاد المنستيري - الجمعة 28 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × الشباب - الإثنين 31 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × النصر - الخميس 3 أغسطس - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.