شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بتجديد عقود ربيعة والشحات وياسر إبراهيم بصورة مع كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بتجديد عقود ثلاثي الفريق "رامي ربيعة وحسين الشحات وياسر إبراهيم"، ونشرت صوراً للاعبين الثلاثة وهم يحملون كأس أفريقيا وعلّقت: "أسعد الله صباحكم".



الاهلي يحتفل بتجديد عقد ياسر وربيعة والشحات

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي قد أعلن تجديد حسين الشحات لمدة ثلاثة مواسم كما أعلن تجديد عقد رامي ربيعة لمدة عامين قادمين ليستمر مع الفريق الأحمر حتى عام 2025 وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي، ولجنة التخطيط كما أعلن أمير توفيق تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع دارة النادي ولجنة التخطيط.