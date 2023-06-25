شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تعطل صفقة حمدى فتحى ودور الإصابة فى تأجيل قرار الأهلى بشأن متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى قطر للخضوع لكشف طبى بعدما تأخر بسبب تصريح السفر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "تصريح السفر سبب تعطل صفقة حمدى فتحى، وعدم إعلانها بشكل رسمي حتى الآن، واللاعب موجود فى قائمة الأهلى لمواجهة منتخب السويس وقد تكون مباراته الأخيرة مع المارد الأحمر فبمجرد إنهاء تصريح السفر سيتوجه اللاعب لقطر للخضوع للكشف الطبي، ثم التوقيع بشكل رسمي".

وعن تمديد تعاقد نجوم الأهلى قال شوبير، "الأهلى أنهى تمديد تعاقد حسين الشحات ورامى ربيعة وياسر إبراهيم، ويتبقى فقط محمود متولى، الأمور كانت ماشية كويس فى الأهلى مع متولى ولكن الإصابة الأخيرة عطلت ملف تمديد التعاقد".

وعن التدوير علق شوبير، "كولر يفضل إراحة اللاعبين والتدوير فيما بينهم، ولكنه يرفض اتباع نفس السياسة مع حراس المرمى، هو يفضل الاستقرار فى هذا المركز، لذا سيشارك محمد الشناوى فى لقاء اليوم الذى يقام بدون تقنية الفار لأسباب غير معلومة".