شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع أمام النيجر الليلة فى بداية مشوار أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة مثيرة وقوية أمام النيجر فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى ضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي انطلقت أمس السبت بالمغرب وتستمر حتى السابع من يوليو المقبل.

‎ويدرس البرازيلي ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خوض اللقاء بتشكيل مكون من:

‎حراسة المرمى: حمزة علاء

‎خط الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف

‎خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود شحاته

‎خط الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.

‎ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية تضم: مصر ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجة فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والناسعة بتوقيت الرباط ، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة .

‎بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط ..

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .