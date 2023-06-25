شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 14 لاعباً عن الأهلي أمام منتخب السويس الليلة.. أبرزهم تاو وعبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره منتخب السويس فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها للمرة الثامنة والثلاثين فى تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة.

ويغيب عن مباراة الاهلى الليلة 14 لاعباً لأسباب مختلفة هم: "أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة، وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف وأيمن أشرف وأحمد كوكا وكريستو وبرونو سافيو وشادى حسين لأسباب فنية، وبيرسى تاو ومحمد عبد المنعم للراحة".

وعاد لقائمة الأهلى محمود كهربا ومحمد هانى بعد قرار إراحتهما فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري، فيما يتواجد حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق في القائمة رغم اقتراب انتقاله بشكل نهائي للوكرة القطري.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقي 9 مباريات للفريق الأحمر بالدوري والذى اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.