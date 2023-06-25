شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء عويس تحقق ذهبية الوثب فى البطولة العربية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت إسراء عويس، لاعبة منتخب ألعاب القوى، الميدالية الذهبية فى منافسات البطولة العربية المقامة بالمغرب، وحققت الميدالية فى منافسات الوثب الثلاثى.

كما حقق أحمد الأسوانى ذهبية العشارى المركب، بينما حقق شهاب عبد العزيز الميدالية البرونزية بمنافسات رمى القرص.

وتعرضت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى لإصابة فى العضلة الضامة حرمتها من استكمال المشاركة فى منافسات البطولة العربية، وغادرت بسنت المغرب بعدما حققت ذهبية سباق 100 متر، بينما لم تشارك فى سباق 200 م بسبب الإصابة التى تعرضت لها .

يذكر أن منتخب العاب القوى حقق 13 ميدالية متنوعة بعد 48 ساعة من انطلاق البطولة، مقسمة إلى 6 ذهبيات منها ذهبية بسنت حميدة و مصطفى الجمل ولينا عمرو ، و 3 فضيات و 4 برونزيات