شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر واليابان فى كأس العالم لشباب كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة السلة "شباب" مع نظيره اليابانى في إطار منافسات بطولة كأس العالم التي تقام بالمجر، وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.

موعد مباراة مصر واليابان

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة اليوم، فى الواحدة ظهراً، أمام منتخب اليابان، الذى خسر أمام البرازيل بنتيجة 94-73 في أولى مبارياته بالبطولة.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيربي شيب المدير الفني كلا من: إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

نظام البطولة

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول.

ويلتقى منتخب مصر فى الدور القادم مع أحد منتخبات المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.