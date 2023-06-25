شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يشترط 15 مليون جنيه لرحيل زيكو فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو حرس الحدود 15 مليون جنيه لبيع مصطفى زيكو مهاجم وهداف الفريق بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز، بعد تألقه اللافت مع الحرس وانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني فى وقت سابق.

وهبط فريق حرس الحدود لدورى القسم الثاني رسمياً بعد الهزيمة من الأهلى الخميس الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري المصري، ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة.

وبات الحرس أول الهابطين، حيث يتبقى له 3 مواجهات، وتشهد منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري منافسة شرسة، حيث يوجد ضمن هذا الصراع 8 أندية من المركز الحادى عشر وحتى المركز الثامن عشر والأخير.

وحال فوز حرس الحدود بالمواجهات الثلاثة المتبقية سيصل للنقطة 29 ويهبط للقسم الثاني بغض النظر عن نتائج الفرق المرشحة للهبوط.

ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.

وقبل مواجهة الأهلى اليوم، نجح الحرس في الحصول على 4 نقاط في آخر مواجهتين، تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط، لكن الهزيمة أمام الأهلى أكدت هبوط الفريق للقسم الثاني رسميًا.