شكرا لقرائتكم خبر عن ‎13 مباراة بلا هزيمة لميكالى.. الأرقام تعزز فرص المنتخب الأولمبى أمام النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مباراة النيجر اليوم فى افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بدوافع ومعنويات كبيرة، بعدما قاد الفراعنة الصغار فى 13 مباراة لم يتلق خلالها أى خسارة.

‎وخاض منتخب مصر الأولمبي مع روجيرو ميكالي منذ قدومه لتدريب المنتخب الأولمبي 13 مباراة، من بينها 9 وديات أمام كل من الجابون مباراتين وبنين مباراة والمغرب مباراتين والسودان والكونغو مباراتين وغانا مباراة، حقق الفريق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مباريات.

‎وعلى المستوي الرسمي، خاض المنتخب الأولمبي 4 مباريات رسمية، مباراتين أمام إيسواتيني مباراتين وزامبيا مبارتين، فاز خلالها المنتخب فى مباراتين وتعادل فى مباراتين.

‎ولم يخسر المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي فى أى مباراة سواء رسمية أو ودية واستطاع تحقيق الهدف الأول، وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

‎ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.