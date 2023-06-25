ميدو مدافعا عن مرتضى منصور: عاوزين يوقعوا بيني وبينه

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، على أداء الفريق الأبيض مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خلال مواجهة فاركو في كأس مصر.

وقال ميدو، خلال برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور": "الزمالك يلعب كرة قدم جميلة مع خوان كارلوس أوسوريو خاصة في أول 60 دقيقة من المباريات، وهناك لاعبين تطورت بالفعل مصطفى شلبي، وأحمد فتوح، ومحمد صبحي تطور بشكل واضح مع محمد عبد المنصف مدرب الحراس وأصبح يجيد اللعب بقدميه".

وأضاف الإعلامي: "البعض يريد أن يخسر أوسوريو مباراة كي يقوم بالتقطيع في المدرب وينتقده بشكل قوي".

واختتم ميدو: "الزمالك لا يزال لديه الأفضل ليقدمه، والبعض يحاول أن يقوم بوقيعة بيني وبين مرتضى منصور، ولا يوجد أي حسم لأي ملف في الزمالك بدون التنسيق مع مرتضى منصور".