التشكيل الفني لأنشطة الألعاب الأخرى بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والذي عقد الساعات الأخيرة بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والفنية المهمة، في فريق كرة القدم الأول بالإضافة إلى قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة المقبلة.



وعقب فعاليات الجلسة اعتمد مجلس إدارة الأهلي تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي للموسم الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

- أوجستي بوش مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة رجال.

- طارق الغنام مدير الفريق الأول لكرة السلة رجال.

- طارق خيري مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة سيدات.

- الإسباني داني مانيه مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة.

- ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد.

- ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد رجال.

- محمد عادل مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد سيدات.

- أحمد سالم مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة اليد.

- إبراهيم فخر الدين مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الطائرة سيدات.

- حمدي الصافي مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات للكرة الطائرة.

- وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

- أشرف عبد الفتاح رئيسًا لجهاز تنس الطاولة.

- الدكتور مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

- ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.

- الدكتور محمد فؤاد مديرًا لجهاز الجمباز.

- محمد عباس مديرًا لجهاز الإسكواش.

العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأهلي ومنتخب السويس ..

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الجماعي مساء أمس السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق منتخب السويس مساء اليوم بكأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل بدء فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تنهى فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين؛ تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

ويستعد الأهلي لملاقاة منتخب السويس في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.