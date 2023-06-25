تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام النيجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح منتخب مصر الأولمبي منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب مساء اليوم الأحد، بمواجهة نظيره منتخب النيجر، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ميكالي يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل منتخب مصر الأولمبي

من المنتظر أن يدفع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بتشكيل أمام النيجر كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبد المجيد، محمد طارق، أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر عبر قناة Bein sports hd 4.

تصريحات ميكالي وقائد المنتخب الأولمبي قبل المباراة

وتحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يسعي لتحقيق انطلاقة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر فى مستهل مشواره القاري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتابع ميكالي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس السبت:"من رأي أن كل المباريات صعبة والبطولة قوية، وكل المنتخبات المتأهلة تتساوى فى الأحلام المشروعة، درسنا كل منافسينا جيدًا، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة".

كما تحدث إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بتواجدى معكم، وأؤكد لكم أننا جاهزون للبطولة بشكل عام، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدى ولكل مرحلة ظروفها، نحن الآن فى حالة تركيز على لقاء النيجر وهدفنا اجتياز ضربة البداية فى الوقت الحالى".

قائمة المنتخب الأولمبي التي أستقر عليها ميكالي

وتضم القائمة، فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.