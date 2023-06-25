شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام السويس.. عبد القادر وشريف وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، متابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع منتخب السويس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام منتخب السويس مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمود كهربا.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72، وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين، قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.