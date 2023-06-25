شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحيل رفائيل أياجوا للتحقيق بعد عودته من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قرر مجلس إدارة نادي أسوان إحالة اللاعب النيجيري رفائيل أياجوا للتحقيق، بعد أزمة هروبه من النادى والسفر لبلاده لإجراء عملية جراحية وإتمام زفافه.

‎وأخطر أياجوا مسئولي أسوان برغبته فى العودة بعد سفره لإجراء عملية جراحية وإتمام حفل زفافه، معللا سفره المفاجئ بتباطؤ إدارة نادي أسوان فى السماح له بالحصول على إجازة، وعلم وقتها مسئولو نادى أسوان، من وكيل اللاعب النيجيري الهارب رفائيل أياجو، أنه سيقيم حفل زفافه فى مسقط رأسه بنيجيريا، وهو السبب الأساسي لسفر اللاعب دون علم النادى.

‎وقال وكيل اللاعب لمسئولي أسوان، إن أياجو لديه الرغبة فى إنهاء حفل زفافه والعودة بعدها بأيام قليلة لمصر، لاستكمال مسيرته مع تماسيح النيل.

‎وفي الوقت السابق، أخطر مسئولو نادي أسوان اتحاد الكرة المصري، وتحديدا لجنة شئون اللاعبين، رسمياً، بهروب اللاعب النيجيري إياجو من الفريق، وأكد مسئولو أسوان لاتحاد الكرة أن اللاعب استغل وجود جواز السفر بحوزته وسافر إلى بلاده دون إذن مسبق من أحد وفشلت محاولات الاتصال به.