شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود رئيساً لبعثة رفع الأثقال فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد رفع الأثقال إسناد مهمة رئاسة البعثة المشاركة فى دورة الألعاب العربية بالجزائر، خلال شهر يوليو المقبل، لمحمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، ومن المقرر سفر البعثة 30 يونيو الجارى.

وضمت قائمة منتخب رفع الأثقال المشارك فى البطولة كلا من: أمل توفيق وزن 49، نعمة سعيد وزن 71، رحمة أحمد 81 وشمس أحمد، وشيماء خالد +81.

ونجحت بعثة الاثقال مؤخرا فى صدارة بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس، بتحقيق 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.

وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102 .