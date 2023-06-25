شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الأهلى ومنتخب السويس قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع منتخب السويس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتعد هذه المباراة الخامسة بين الأهلي ومنتخب السويس، وجميع الوقائع السابقة كانت فى الدوري المصري، ولم يسبق للسويس تحقيق أى انتصار على المارد الأحمر، بواقع 3 هزائم وتعادل وحيد.

في موسم 1997-1998 فاز الأهلي ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 2-0.

أما في موسم 1999-2000، فاز الأهلي في القاهرة 3-1، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بدون أهداف.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

ثم استأنف الأحمر منافسات الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري.

لعب منتخب السويس في الدوري الممتاز لمدة 15 عشر عاماً بداية من موسم 1974\1975 ووصل لنهائي كأس مصر 1989\1990 ولكنه خسر المباراة أمام المقاولون العرب 2-1 وفاز بالمركز الرابع في كأس مصر 1999-2000 بعد تغلبه على المعادن 2-1 ولكن اتحاد الكرة ألغى النتيجة لإشراك منتخب السويس لاعب غير مقيد ومنذ ذلك الحين ومنتخب السويس قابع بدوري الدرجة الثانية.