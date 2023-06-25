شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح عنوان مشوار منتخب السويس فى الكأس قبل مواجهة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها للمرة الثامنة والثلاثين فى تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة.

مباراة الليلة تمثل بداية مشوار الأهلى حامل اللقب في النسخة الجديدة في كأس مصر، فيما خاض منتخب السويس مباراتين فى البطولة كانت الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية، وحقق الفوز 6-5 بركلات الترجيح، ثم تخطى عقبة بورتو السويس 4-3 بركلات الترجيح أيضاً.

لعب منتخب السويس فى الدوري الممتاز لمدة 15 عشر عاماً بداية من موسم 1974\1975 ووصل لنهائي كأس مصر 1989\1990 ولكنه خسر المباراة أمام المقاولون العرب 2-1 وفاز بالمركز الرابع فى كأس مصر 1999-2000 بعد تغلبه على المعادن 2-1 ولكن اتحاد الكرة ألغى النتيجة لإشراك منتخب السويس لاعباً غير مقيد، ومنذ ذلك الحين ومنتخب السويس قابع بدورى الدرجة الثانية.

وتعد أفضل إنجازات منتخب السويس تحقيق المركز الرابع فى الدوري المصري مرتين، وكان وصيفا لكأس مصر مرتين فى تاريخه.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.