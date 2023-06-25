شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ماذا قدم المنتخب الأولمبى فى مشاركاته بأمم أفريقيا قبل الظهور الرابع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل منتخب مصر الأولمبي، اليوم الأحد، ظهوره الرابع فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، حينما يواجه النيجر فى ضربة البداية بالبطولة التى انطلقت أمس وتستمر حتى السابع من يوليو المقبل.

‎وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للفراعنة فى البطولة منذ انطلاقها، وهو نفس عدد النسخ التى أقيمت حتى الآن، حيث تأهلت مصر إلى نسخ 2011، و2015، و2019.

‎وانطلقت النسخة الأولى من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد فى عام 2011 للمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأوليمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصده المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين.

‎وصعد الفراعنة لنصف نهائى نسخة 2011 عقب الفوز على الجابون بهدف دون رد، ثم الخسارة على يد كوت ديفوار بهدف نظيف وأخيرًا الفوز على جنوب إفريقيا بثنائية، والخسارة فى مواجهة المنتخب المغربى المنظم بنتيجة 3/2.

‎أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة، وكان حسام البدرى هو من يقود كوكبة نجوم 2015 والتى كانت تضم عدة أسماء بارزة مثل محمود عبدالمنعم كهربا وكريم ندفيد ومحمد هانى ورامى ربيعة وغيرهم.

‎وفي نسخة 2019 تمكن الفراعنة من حصد اللقب الأول في تاريخهم بالبطولة وتأهل المنتخب الأولمبى إلى الأولمبياد، في جيل لامع ضم رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وغيرهم من النجوم.