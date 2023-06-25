شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المرتفعة سبب تأجيل مران الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تأجيل تدريب الفريق الذى كان مقرراً له صباح اليوم، الأحد، ليقام فى السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأكد عبد الواحد السيد أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي فى السادسة مساءً.
ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:- الزمالك × الاتحاد المنستيري - الجمعة 28 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × الشباب - الإثنين 31 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × النصر - الخميس 3 أغسطس - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.
وتنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .
وفي حال تأهل الزمالك لدور الثمانية يلعب يوم 6 أغسطس، والدور قبل النهائي يوم 9 أغسطس، ثم النهائي يوم 12 .
ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.
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