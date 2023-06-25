شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه منتخب السويس فى الكأس الليلة بدون تقنة الفار وبصافرة هشام الفلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها للمرة الثامنة والثلاثين فى تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة.

ويدير هشام الفلال المباراة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ووليد حميد، ومحمود أبو السعود حكما رابعا.

وتقام المباراة دون تواجد تقنية الفيديو كما هو الحال مع جميع مباريات دور الـ32 للكأس.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.