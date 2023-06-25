كأس مصر.. الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام منتخب السويس الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد حملة دفاعه عن لقب كأس مصر، عندما يلتقي فريق منتخب السويس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة المحلية.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما تُوج بها على حساب بيراميدز في المباراة النهائية قبل نحو شهرين، حيث فاز حينها بهدفين مقابل هدف، كما يعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بذلك اللقب بعدد 38 مرة.

ورفض الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فكرة الراحة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري العام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت الخميس الماضي، نظرًا لقلة البعد الزمني بين المباراتين، والذي يبلغ 72 ساعة.

ويخشى الأهلي مفاجآت بطولة كأس مصر أمام منتخب السويس، كما أنه يسعى لاستكمال سلسلة الانتصارات التي يسير فيها الفريق مؤخرًا، وهو الأمر الذي سيدفع مارسيل كولر، لخوض المباراة بالعديد من العناصر الأساسية.

على الجانب الآخر، يسعى فريق منتخب السويس لتحقيق المفاجأة الأكبر في بطولة كأس مصر هذا الموسم، والعبور إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة لرغبة في استعادة تذوق طعم الانتصارات الغائبة عنه منذ منتصف مايو الماضي، حين فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، لكنه تلقى بعد ذلك هزيمتين، وسقط في فخ التعادل مرتين.

وهذا الموسم، أنهى منتخب السويس دوري الدرجة الثانية محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والهزيمة في مثلهم والتعادل 8 مرات.

وفي بطولة كأس مصر، كانت ركلات الترجيح هي تميمة حظ منتخب السويس، حيث بدأ مشواره من الدور التمهيدي الثالث، حين فاز على كهربا الإسماعيلية بركلات النتيجة بنتيجة 6-5، بعد التعادل بهدفين لكل فريق، ثم فاز على بورتو السويس في الدور التمهيدي الثاني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد تعادل الفريقين سلبيًا.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة منتخب السويس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطيه - محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: طاهر محمد - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي ومنتخب السويس على قناة "أون تايم سبورتس 1".