شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً بقائمة الاتحاد استعداداً لسيراميكا فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا فى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى الثامنة والنصف مساءً.

وغادر الفريق الإسكندرية بقائمة تضم 22 لاعباً عقب التدريب الصباحي، وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى على النحو التالي:

حراس المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، عمرو خليل

خط الدفاع : محمود علاء، صبري رحيل، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، السيد سالم، هشام صلاح، محمد الصالح

خط الوسط : محمود عبدالعزيز، إسلام عبد النعيم، خالد الغندور، محمد فارس، ناصر ناصر، عمار حمدي، محمد محمود، مورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن،أحمد عادل ميسي، مابولولو، أوستن أموتو

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندري فى مباراة سيراميكا كل من: فارس السيد، عبدالغني محمد، فوزي الحناوي، كازيتو، عموري، أحمد فهد، حمدين، أحمد عيد.