شكرا لقرائتكم خبر عن 49 ميدالية حصيلة البعثة المصرية فى الأولمبياد الخاص ببرلين والبعثة تعود على فوجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصرى 49 ميدالية متنوعة، بإجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 فضية و19 برونزية بدورة الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والمقامة فى برلين بألمانيا خلال الفترة من 17 حتى 25 يونيو الجارى.

وحقق منتخب البولينج 3 ميداليات ذهبية وشارة مركز خامس، وبالنسبة لمنتخب للجمباز فقد حقق 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وثماني ميداليات برونزية وشارتين مركز خامس ، كما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية وشارة مركز رابع و4 شارة مركز سادس وشارة مركز سابع وحيدة.

أما عن منتخب الفروسية، فحقق ميدالية فضية وثلاث شارات مركز سادس وشارتين مركز سابع ، وبالنسبة لمنتخب الدراجات فقد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية وحيدة وشارة مركز رابع واربع شارات مركز خامس وشارة مركز سادس وشارتين مركز سابع .

أما عن فريق رفع الأثقال فحقق ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، بالنسبة لألعاب القوى فحقق ذهبتين وبرونزيتين وشارتين مركز رابع وشارة مركز ثامن وشارة مشاركة ، أما عن فريق البوتشي فقد حقق ٤ شارة مركز سادس ، كما حقق منتخب الجودو برونزيتين، وعن تنس الطاولة فضية وحيدة ووشارتين مركز رابع وخامس.

أما منتخب التنس فحقق ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ومنتخب الريشة الطائرة فقد حقق ذهبيتين وبرونزية وحيدة.

وتعود البعثة على فوجين قادمة من برلين ، الفوج الاول يعود اليوم علي مطار القاهرة الجوي صالة رقم 3 علي خطوط مصر للطيران في تمام الساعه 8.50 م ويشمل كل المنتخبات ماعدا الهوكي وعددهم 14 منتخب ويعود الفوج الثاني والذي يشمل منتخب الهوكي الارضي غدا الاثنين الساعه 2.50 صباحا علي الخطوط التركية بصالة وصول رقم 3 بمطار القاهرة الجوي.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد ثمنت جهود البعثة المصرية ببرلين معبرة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت بفضل إرادة اللاعبين واللاعبات والاجهزة الفنية والادارية بالبعثة ، وتحرص دائما علي التواجد في استقبال البعثات المصرية للاولمبياد الخاص والتي تضم من لاعبيها ولاعباتها ابطال من مؤسسات والدور والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

ووعد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبى البعثة المصرية خلال زيارته وتفقده للمسابقات ببرلين باستقبال البعثة المصرية عقب عودتهم بمطار القاهرة الدولى، تشجيعا منه ودعما وحافزا لهم فى المسابقات.

واطمأن المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة على إنهاء كافة إجراءات المغادرة والاستعدادات الخاصة بعودة البعثة المصرية إلى أرض الوطن قادمين من برلين مساء اليوم.