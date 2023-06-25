شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الاهلي ومنتخب السويس الليلة في كأس مصر يشغل اهتمام ملايين من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة من جمهور الأهلي الذى يرغب فى مواصلة الانتصارات المحلية للفريق بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس الليلة

ويلتقي الاهلي مع منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتى يحمل الأهلي لقبها بالفوز على بيراميدز في نهائي النسخة الماضية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومنتخب السويس

وتنقل قنوات أون سبورت مباراة الأهلي ومنتخب السويس الليلة فى بطولة الكأس، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

حكم مباراة الاهلي ومنتخب السويس

ويدير هشام الفلال المباراة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ووليد حميد، ومحمود أبو السعود حكما رابعا.

وتقام المباراة دون وجود تقنية الفيديو، كما هو الحال مع جميع مباريات دور الـ32 للكأس، ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية فى ثمن نهائي كأس مصر.