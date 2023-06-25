شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ماذا قدم منتخب مصر فى التصفيات قبل مواجهة النيجر ببطولة أفريقيا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تترقب الجماهير المصرية موعد مباراة مصر والنيجر، فى أول لقاء للمنتخب الأولمبي المشاركة فى بطولة أمم أفرييا تحت 23 سنة، والتى تقام فى المغربف وتستمر حتى 7 يوليو المقبل.

‎موعد مباراة مصر والنيجر هو الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى أولى مباريات المنتخب الأولمبي بمشواره ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

‎وتأهل منتخب مصر الأولمبي للبطولة التي تضم 8 منتخبات بعد خوض مرحلتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة التي تحتضنها المغرب.

‎المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة البرازيلي استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي مع إيسواتيني خارج الديار، قبل أن يفوز بهدف نظيف في القاهرة ويتأهل للمرحلة الأخيرة.

‎في الدور الأخير واجه المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي، وتفوق عليه بهدفين دون رد في القاهرة، وفي مباراة العودة التي أقيمت خارج الديار نجح في الخروج بالمباراة على وقع التعادل السلبي ليضرب موعدا في بطولة الأمم للمرة الرابعة في تاريخه.