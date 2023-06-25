شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة منتخب السويس الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 47 مباراة، حقق الفوز فى 35 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 88 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 30 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودورى أبطال أفريقيا مرة.

وعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الليلة والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالالقاب المحلية والأفريقية.

وحذر كولر لاعبيه من خطورة التهاون أمام منتخب السويس الليلة بإعتبار أن المنافس مغمور وليس من فرق الدوري الممتاز.

وينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء أمام منتخب السويس حيث يرغب في تجربة أكثر من لاعب لم يحظى بفرصة المشاركة كثيراً الفترة الماضية بسبب ضغط وحساسية المباريات وفي مقدمتهم ، الحارس الثاني على لطفي وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وغيرهم.