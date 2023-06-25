قائمة فريق منتخب السويس قبلا ملاقاة الأهلي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس مواجهة ثقيلة مساء اليوم الأحد بملاقاة الأهلي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





ويدير فريق منتخب السويس فنيًا المدرب ميمي فريد ، وضمت القائمة كل من :.. “محمود كوكو - نادر عاطف - أونياما هنري - أحمد حاتم - أحمد صالح - كريم بدير - محمد حمدان - محمد هيكل - أنس شندي - محمد الضرف - هارون إسماعيل - حازم مدحت - محمود قطب - محمد جبل - جودوين فرايداي - عمرو مصطفى - محمد مسعد - محمود رفعت – نادر كارم – اسلام سيما”.

مران الأهلي ..

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق منتخب السويس مساء اليوم

وعقد المدير الفني للأحمر مارسيل كولرمحاضرة أخيرة بالفيديو مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران الجماعي.

وخاض لاعبو الأحمر تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال البدنية، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل البدني.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين؛ تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة منتخب السويس في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي..

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.