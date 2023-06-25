مصر تحصد 39 ميدالية في أولى منافسات بطولة العالم لأساتذة السباحة بالزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - حصد ابطال وبطلات مصر من أساتذة السباحة بالزعانف 39 ميدالية متنوعة في إطار منافسات الفترة الصباحية لليوم الاول من بطولة العالم الثالثة لأساتذة السباحة بالزعانف ، والتي تستضيفها مصر بمجمع حمامات السباحة الاوليمبي باستاد القاهرة يومي 25و 26 يونيو الجاري.

وجاءت الميداليات الـ 39 بواقع 9 ذهبيات و9 فضيات و 21 برونزية .

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وكانت منافسات البطولة قد انطلقت صباح اليوم بكلمة ترحيبية من سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص ، ويليام بينا نائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 38 دولة ويمثلون 68 ناديا.

وتنطلق بعد قليل منافسات الفترة المسائية ، والتي تضم سباقات 800م مونو سيدات ورجال، 50ط زعانف مزدوجة سيدات ورجال و4*100م مونو تتابع سيدات ورجال.

الشاذلي: راضٍ عن نتائج منتخب الناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف.. وشرفنا مصر

تحدث سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن تتويج مصر بـ14 ميدالية في النسخة الـ 18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف التي استضافها حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

وقال الشاذلي في تصريحاته: « ختامها مسك.. سعيد للغاية بنتائجنا في البطولة خاصة في السباق الأخير "سباق 4*100 مونو بنين" الذي يعتبر أقوى سباق في البطولة، وأولادنا أقوياء انتزعوا الميدالية من فم الأسد».

أضاف الشاذلي: «المنتخب المصري احتل المركز الثالث في الترتيب العام خلف فريق الاتحاد الدولي المتصدر واليونان صاحب المركز الثاني والذي يعتبر إنجاز تاريخي جديد يضاف لإنجازات المنتخب المصري الذي يحقق هذه النتيجة لأول مرة، وأنا سعيد للغاية بهذه النتيجة خاصة أننا رفعنا اسم مصر عاليًا بين دول العالم».

تطرق الشاذلي للحديث عن دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أعطى للمنتخب الطاقة والقوة لتحقيق تلك النتائج المشرفة، فضلًا عن ستاد القاهرة الذي ظهر في أفضل شكل ممكن، وكذلك الحضور الجماهيري المبهر والكبير والذي أعطى دفعة معنوية للاعبين.

أردف الشاذلي أن منتخب الناشئين والناشئات هذا يعتبر نواه لمنتخب قوي يمثل مصر في السنوات المقبلة ويجعل الفراعنة ينافسون على الذهب دائما ويتواجدون على منصات التتويج.

أتم الشاذلي: «راضٍ عن نتائج المنتخب تمام الرضا، وكذلك عن التنظيم الجيد للغاية والذي نال إشادة جميع الضيوف والمشاركين، وهو ما جعلنا نظهر مصر بشكل رائع».

واحتلت مصر المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات البطولة برصيد 14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات، و 4 فضيات و 6 برونزيات.