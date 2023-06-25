محمد النني مطلوب في بشكتاش التركي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي بشكتاش التركي في مفاوضات جادة لضم الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق الأول بنادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتبقي لمحمد النني موسم إضافي مع الجانرز، حيث يستمر عقده حتى 30 يونيو 2024.

وكشفت موقع "dailycannon" الإنجليزي اليوم الأحد ، في تقريره، أن هناك رغبة قوية لدى بشكتاش التركي، للحصول على محمد النني، في الصيف الجاري.

وأكد التقرير أن نادي بشكتاش التركي لا يريد دفع الأموال إلى أرسنال للحصول على النني، على سبيل الإعارة، بل يرغب النادي في ضم اللاعب ودفع راتبه مع الفريق فقط.

جدير بالذكر أن محمد الننى، لم يشارك في الفترة الأخيرة مع أرسنال بسبب تعرضه للإصابة، ولعب النني 8 مباريات فقط مع أرسنال خلال موسم 2022-2023، ومن المنتظر أن يكون جاهز للمشاكرة بالموسم الجديد.

في سياق متصل أبدت إدارة نادي أرسنال موافقة مبدئية على بيع عقد اللاعب توماس بارتي بعد تلقيها عددًا من العروض للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ويستعد الجهاز الفني لنادي أرسنال لإجراء الكثير من التعديلات على تشكيل الفريق قبل الموسم الجديد، ومن بين الخطط هو الدعم الكبير في وسط الملعب بالأخص، بالإضافة إلى الجانب الدفاعي.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة في تقرير لها أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي منفتحة لبيع اللاعب توماس بارتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها إلى ان اللاعب ارتبط اسمه بعدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات هذا الصيف وعلى رأسها نادي الأهلي السعودي الذي طلب التوقيع معه لدعم الفريق.

ينتهي عقد تشاكا مع أرسنال في يونيو من عام 2026، ويتبقى له 3 مواسم مع الفريق، بينما على الجانب الآخر انتقل بارتي للجانرز في صيف 2020، ويتبقى له موسم مع الفريق.

وتسعى إدارة أهلي جدة السعودي لدعم صفوف الفريق بقوة خلال الصيف الجاري ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق لاستعادة مكانته الطبيعية بين الأندية الكبار عقب الهبوط الموسم الماضي لدوري يلو والعودة لدوري المحترفين مرة أخرى بالموسم المقبل.