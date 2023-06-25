قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا بنصف نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري عن قائمة فريقه النهائية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة.

وتقام مباراة الاتحاد وسيراميكا، مساء غدا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة الاتحاد السكندري التي أعلنها الصربي زوران

حراس المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، عمرو خليل

خط الدفاع : محمود علاء، صبري رحيل، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، السيد سالم، هشام صلاح، محمد الصالح

خط الوسط : محمود عبدالعزيز، إسلام عبد النعيم، خالد الغندور، محمد فارس، ناصر ناصر، عمار حمدي، محمد محمود، مورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن،أحمد عادل ميسي، مابولولو، أوستن أموتو

وشهدت القائمة غياب كل من عن قائمة الاتحاد السكندري فى مباراة سيراميكا: فارس السيد، عبدالغني محمد، فوزي الحناوي، كازيتو، عموري، أحمد فهد، حمدين، أحمد عيد.

في سياق متصل حسم فريق المصري البورسعيدي بطاقة تأهله إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين على حساب فريق فيوتشر بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح.

ولجأ المصري وفيوتشر لركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

وينتظر فريق المصري الذي تأهل اليوم على حساب فيوشر حامل لقب البطولة النسخة الماضية، الفريق المتأهل من مباراة الاتحاد وسيراميكا لمواجهته في المباراة النهائية.

كما رصد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مكافآت كبيرة للاعبين والجهاز الفنى فى حالة الفوز بكأس الرابطة وذلك عقب تخطى عقبة فيوتشر فى الدور قبل النهائى.

ووجه أبو علي الشكر للاعبين والجهاز الفنى والأجهزة المعاونة على الأداء الرجولى على مدار الشوطين وتحقيق الفوز لم يأت من فراغ ، وشكراً لجماهير المصرى العظيمة التى زحفت خلف فريقها لتحفيزه وكانت أحد عناصر الفوز، ووعد بحضور المباراة النهائية.

من جانبه أعرب الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى عن سعادته بالفوز الذى أثلج صدر الجميع من مجلس إدارة وجماهير ولاعبين وأجهزة، وجاء الفوز بتضافر جهود الجميع فى هذه المنظومة، والحمد لله على الفوز الذى جاء على فريق بحجم فيوتشر الذى يمتلك إمكانيات ضخمة ولاعبين متميزين ويحتل مركزاً متقدماً بجدول مسابقة الدورى الممتاز.