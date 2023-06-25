كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومنتخب السويس بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد ، تنطلق مواجهة الأهلي ومنتخب السويس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.





واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق منتخب السويس مساء اليوم.

وخاض لاعبو الأحمر تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل البدني.

قائمة الفريقين ..

الأهلي ...

حراسة المرمي: محمد الشناوي – على لطفي – مصطفي شوبير.

الدفاع: على معلول – محمد هاني – خالد عبدالفتاح – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – كريم الدبيس.

الوسط: أحمد قندوسي – محمد فخري – رأفت خليل – أحمد عبدالقادر – حسين الشحات – حمدي فتحي – مروان عطية – أليو ديانج – محمد أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا- محمد شريف.

منتخب السويس ..

محمود كوكو - نادر عاطف - أونياما هنري - أحمد حاتم - أحمد صالح - كريم بدير - محمد حمدان - محمد هيكل - أنس شندي - محمد الضرف - هارون إسماعيل - حازم مدحت - محمود قطب - محمد جبل - جودوين فرايداي - عمرو مصطفى - محمد مسعد - محمود رفعت – نادر كارم – اسلام سيما”.

تأجيل اللقاء ساعة ..

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأخير موعد بدء مواجهة الأهلى ومنتخب السويس فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر لمدة 60 دقيقة، ليتقرر إقامتها فى التاسعة والنصف بدلاً من الموعد المحدد سابقًا تمام االثامنة والنصف مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك بسبب تعارض موعد مواجهة الأهلي ومنتخب السويس ، مع مباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر التى تنطلق فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد بأمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيف دولة المغرب فعالياتها.