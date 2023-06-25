عبد الواحد السيد يكشف سبب تأجيل مران الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الميدر الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأجيل مران الفريق اليوم الأحد، قبل مواجهة غزل المحلة المرتقبة يوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المحلة في الدوري، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة، في المباراة التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

عبدالواحد السيد يكشف سبب تأجيل مران الزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقرراً له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وأكد عبد الواحد السيد، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتي لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم .

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية عن توقيع سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز على عقد يمتد لـ 4 مواسم بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، في صفقة مدوية تهز القلعة البيضاء بعد توقيع يوسف أسامه نبية للفريق السماوي ايضًا في انتقالات يونيو الجاري.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "مفاجئة سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"، في إشارة إلى ان نادي بيراميدز نجح في حسم ثاني الصفقات من داخل القلعة البيضاء في يونيو الجاري بعدما حصل على توقيع يوسف أسامه.

كان نادي الزمالك قد أعلن إيقاف اللاعب يوسف أسامه نبيه لنهاية الموسم الحالي بسبب توقيعه لبيراميدز دون علم إدارة الأبيض او حسم الجهاز الفني موقفه من اللاعب بالرحيل أو البقاء، وهو الذي قد نشاهده خلال الساعات القليلة المقبلة مع سيف فاروق جعفر.

وفي سياق اخر، حسم المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف ثلاثي الفريق يوسف أوباما ومحمود علاء وحمدي علاء من العودة للقلعة البيضاء في انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.