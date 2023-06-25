كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام النيجر فى أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، اختباراً مهماً مساء اليوم عندما يلتقى منتخب النيجر باستاد ابن بطوطة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

س: ما هو موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والنيجر؟

ج: موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر هو الثامنة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة.

س: كيف استعد منتخب مصر الأولمبى للمباراة؟

ج: تسود حالة من التركيز داخل معسكر المنتخب الأولمبى، وعقد البرازيلي ميكالي جلسات مكثفة مع اللاعبين قبل المباراة من أجل تحفيزهم للفوز بالنقاط الثلاث، ومطالبتهم بالهدوء والتركيز، خاصة أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للأولمبياد.

س: ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام النيجر؟

ج: من المتوقع أن يكون التشكيل الذى سيخوض به ميكالي مباراة النيجر كالتالي: حمزة علاء فى حراسة المرمي.. ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر فى خط الوسط وأحمد قطة إبراهيم عادل تحت رأس الحربة أسامة فيصل.

س: كيف يتأهل المنتخبات الثلاثة من هذه البطولة لأولمبياد باريس؟

ج: يشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.