شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه منتخب السويس فى الكأس الليلة بصافرة هشام الفلال دون تقنية الفار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها للمرة الثامنة والثلاثين فى تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة.
ويدير هشام الفلال المباراة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ووليد حميد، ومحمود أبو السعود حكما رابعا.
وتقام المباراة دون تواجد تقنية الفيديو كما هو الحال مع جميع مباريات دور الـ32 للكأس.
ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.
وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.
في موسم 1997-1998 فاز الأهلي ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 2-0.
أما في موسم 1999-2000، فاز الأهلي في القاهرة 3-1، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بدون أهداف.
ثم استأنف الأحمر منافسات الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري.
لعب منتخب السويس في الدوري الممتاز لمدة 15 عشر عاماً بداية من موسم 1974\1975 ووصل لنهائي كأس مصر 1989\1990 ولكنه خسر المباراة أمام المقاولون العرب 2-1 وفاز بالمركز الرابع في كأس مصر 1999-2000 بعد تغلبه على المعادن 2-1 ولكن اتحاد الكرة ألغى النتيجة لإشراك منتخب السويس لاعب غير مقيد ومنذ ذلك الحين ومنتخب السويس قابع بدوري الدرجة الثانية.
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