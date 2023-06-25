شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحصل على توقيع لاعب وسط الإسماعيلي فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو النادي المصري على توقيع محمد الشامي لاعب وسط الإسماعيلي لمدة 3 سنوات، فى صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأصفر بنهاية الموسم الجاري، ليكون الشامي هو أول صفقات المصري فى الميركاتو الصيفي.

وشارك صاحب الـ 27 عاماً، مع الإسماعيلي فى 133 مباراة، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 9 أخرى لزملائه بالفريق.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز أمس ، السبت، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نهائي المسابقة.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري العام.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.