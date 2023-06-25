شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخسر من اليابان فى كأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لشباب كرة السلة تحت 19 سنة أمام نظيره اليابانى بنتيحة 70/82 فى ثانى مباريات بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر. وجاءت نتيحة الفترات بتقدم منتخب اليابان كالتالى 21/24 ، 34/47 ، 46/68 ، 70/82 وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت فى مدغشقر فى أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

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