شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر، والمنتخب الأولمبى أمام النيجر بأمم أفريقيا.

الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس مصر الليلة أمام منتخب السويس

يواجه فريق الأهلى نظيره منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها للمرة الثامنة والثلاثين فى تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة.

يفتتح منتخب مصر الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالي، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، مشواره فى بطولة أمم أفريقيا، عندما يواجه النيجر باستاد ابن بطوطة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك

طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من إدارة ناديه ضرورة حسم صفقتين سوبر، ويرغب الخواجة الكولومبي فى تدعيم مركز الدفاع بلاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى "أشول"، حيث إن المدير الفني يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب لخدمة طريقة لعبه، كما طلب التعاقد مع مهاجم سوبر يجيد اللعب داخل الصندوق بالقدمين والرأس، ليدعم هذا المركز بجوار سيف الدين الجزيرى وناصر منسي، وشدد المدرب على أن ينهي الزمالك ملف الصفقات قبل المشاركة فى البطولة العربية.