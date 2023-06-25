شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يحصل على إذن بالغياب عن مران الزمالك بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عبد الغنى مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إذن بالغياب عن تدريب فريقه، بعد تعديل موعده ليقام فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لغزل المحلة.

وطلب عبد الغني الحصول على إذن بالغياب عن التدريب بسبب مرض والدته، وعدم قدرته على حضور التدريب فى الفترة المسائية.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، كشف عن تأجيل تدريب الفريق الذى كان مقرراً له صباح اليوم، الأحد، ليقام فى السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكد عبد الواحد السيد أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي فى السادسة مساءً.