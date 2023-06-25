شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم المنتخب الأولمبي قبل مواجهة النيجر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لدعمهم وحثهم على تقديم أفضل أداء أمام النيجر فى مباراة اليوم، وتحقيق الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الجماهير المصرية تنتظر الظهور المميز للاعبي المنتخب الأولمبي فى البطولة الأفريقية والمنافسة القوية من أجل تحقيق اللقب والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية فى صيف 2024، مشددًا على أن المنتخب الأولمبى يضم لاعبين واعدين سيكون لهم مستقبل مميز فى كرة القدم المصرية.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة المنافسات القارية والدولية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخب الأولمبي، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم، والتأهل للأوليمبياد.

ويفتتح الفراعنة منافساتهم اليوم في الثامنة مساءً أمام النيجر فى مدينة طنجة بالمغرب التى تستضيف مجموعة مصر، والتي تضم كل من مالي والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى