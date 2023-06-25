شكرا لقرائتكم خبر عن ‎النيجر صاحبة 3 مفاجآت بتصفيات بطولة أفريقيا قبل مواجهة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن رحلة منتخب النيجر الأولمبى فى تصفيات أمم أفريقيا سهلة، كما يتصور البعض، حيث أقصى فى طريقه للتأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 3 منتخبات كانت مرشحة للتواجد فى البطولة.

‎ويسجل منتخب النيجر مشاركته الأولى فى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد تأهله لنسخة العام الجارى، حيث لم يشارك فى تصفيات أول نسختين عامى 2011 و2019، وفشل فى التأهل للنسخة الماضية عام 2019.

و‎لكن النيجر فجرت المفاجآت فى تصفيات 2023، حيث تفوقت على غينيا بيساو فى الدور الأول من التصفيات، ثم كوت ديفوار فى الدور الثاني، وأخيرا السودان فى الدور الثالث، ليكون النيجر واحدا من 3 منتخبات تشارك لأول مرة فى هذه النسخة، بجانب الكونغو وغينيا.

‎ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.