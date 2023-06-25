شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوروبي لـ عمر فايد مدافع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن تلقي النادي عرضاً أوروبياً لاحتراف عمر فايد مدافع الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، هناك مفاوضات فى الوقت الحالي مع أحد أندية أوروبا التى ترغب فى الحصول على خدمات عمر فايد فى الصيف، وننتظر انتهاء اللاعب من مهمته مع المنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا لحسم الأمور.

صاحب الـ 19 عاماً تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح.

وشارك عمر فايد في 23 مباراة مع المقاولون العرب في الموسم الجاري، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حالياً في المغرب.