شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتجنب مفاجآت الصغار فى الكأس أمام منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، متابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع منتخب السويس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

المقاولون العرب

من أغرب النهائيات موسم 2003/2004، عندما واجه الأهلي المقاولون العرب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، فى لقاء قلب ذئاب الجبل تأخرهم بهدف نظيف لفوز بهدفين بعد خروج أمير عبد الحميد، حارس الأهلي وقتها، مُصابًا ووقوف شادى محمد فى حراسة المرمى لاستنفاد الأهلى التبديلات الثلاثة، والمُثير فى الأمر أن الهدف الثانى للمقاولون جاء بعد إهدار الأهلى ركلة جزاء عن طريق محمد جودة لاعب الأحمر وقتها.

غزل المحلة

موسم 2005 خرج الأهلي من الدور الثانى للبطولة فى مفاجأة مدوية أمام غزل المحلة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

بترول أسيوط

فى موسم 2007/2008 ودع الأهلي مُسابقة كأس مصر بغرابة أمام بترول أسيوط، الذى هبط فى الموسم السابق، بهدف نظيف سجله حمدى سيف ليُودع المارد الأحمر بطل الثُنائية وقتها، مُسابقة كأس مصر من دور الـ32 على يد فريق من الدرجة الثانية.

الأسيوطى سبورت

تلقى النادى الأهلى مفاجأة جديدة بكأس مصر الموسم قبل الماضى، بعدما ودع البطولة من ربع النهائى على يد فريق الأسيوطى سبورت والصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز "بيراميدز حالياً"، بعدما تعرض للخسارة بهدف نظيف دون رد.