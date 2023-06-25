سيناريو إمام عاشور.. إعلامي يكشف تفاصيل أزمة أحمد فتوح في الزمالك بسبب زيزو

الشارقة - اميمة ياسر -

يُحيط الغموض بمستقبل أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده في "القلعة البيضاء".

ويقدم فتوح مستويات متميزة رفقة الفريق الأبيض ومنتخب مصر، وكان على أعتاب المشاركة في كأس العالم 2022، لولا الخسارة في المرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية أمام السنغال.

ووفقا لموقع "العين" الإخباري، فإن الزمالك يعاني في الوقت الراهن من أزمة مالية، تحول دون تجديد عقود بعض اللاعبين، ومن بينهم أحمد فتوح، وسط تقارير تؤكد أن الأخير مرشح وبقوة للانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وفي السياق، كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن أحمد فتوح طلب الحصول على نفس راتب زميله أحمد سيد زيزو، للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك.

ويحصل زيزو على راتب يُقدر بـ25 مليون جنيه، بعد أن جدد عقده مع الفارس الأبيض خلال عام 2022، وفقا للموقع.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن لاعب الوسط الدولي إمام عاشور رحل عن الزمالك في يناير الماضي، بعدما رفض مسئولو الأبيض منحه نفس راتب زيزو، قبل انتقاله إلى ميتييلاند الدنماركي.

وخلال تقديم برنامجه "الماتش" عبر شاشة قناة "صدى البلد"، قال حتحوت إن أحمد فتوح "طلب مبلغا كبيرا للغاية نظير التجديد مع الزمالك، هو لا يمانع البقاء مع الفريق لكن وفق شروط مالية معينة".

وأضاف الإعلامي أن مسئولي الزمالك بصدد عقد جلسة مع أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين وينتهي بتجديد التعاقد بينهما.

ونفى الزمالك في وقت سابق، كل ما تردد بشأن تعاقد الأهلي مع فتوح، بالإشارة إلى أن الأخير يرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى الصيف المقبل.