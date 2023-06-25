شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاولون العرب 4 يوليو فى دور الـ8 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023، على النحو التالى:

الاثنين 3 / 7 / 2023

البنك الأهلى وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى في الثامنة والنصف مساء.

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

إنبى والنجوم باستاد بتروسبورت فى السادسة مساء.

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

الزمالك والمقاولون العرب باستاد القاهرة فى الثامنة والنصف مساء.

من ناحية أخرى، طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من إدارة ناديه ضرورة حسم صفقتين سوبر، ويرغب الخواجة الكولومبي فى تدعيم مركز الدفاع بلاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى "أشول"، حيث إن المدير الفني يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب لخدمة طريقة لعبه، كما طلب التعاقد مع مهاجم سوبر يجيد اللعب داخل الصندوق بالقدمين والرأس، ليدعم هذا المركز بجوار سيف الدين الجزيرى وناصر منسي، وشدد المدرب على أن ينهي الزمالك ملف الصفقات قبل المشاركة فى البطولة العربية.

ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:- الزمالك × الاتحاد المنستيري - الجمعة 28 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × الشباب - الإثنين 31 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × النصر - الخميس 3 أغسطس - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.