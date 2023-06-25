شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاولون العرب 4 يوليو فى دور الـ8 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023، على النحو التالى:الاثنين 3 / 7 / 2023
البنك الأهلى وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى في الثامنة والنصف مساء.الثلاثاء 4 / 7 / 2023
إنبى والنجوم باستاد بتروسبورت فى السادسة مساء.الثلاثاء 4 / 7 / 2023
الزمالك والمقاولون العرب باستاد القاهرة فى الثامنة والنصف مساء.
ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:- الزمالك × الاتحاد المنستيري - الجمعة 28 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × الشباب - الإثنين 31 يوليو - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الزمالك × النصر - الخميس 3 أغسطس - الساعة 6 علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.
وتنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .
وفي حال تأهل الزمالك لدور الثمانية يلعب يوم 6 أغسطس، والدور قبل النهائي يوم 9 أغسطس، ثم النهائي يوم 12 .
ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.
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