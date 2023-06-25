شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات، ليستمر فى الفريق الأحمر حتى موسم 2026.

وكتب الشحات، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "الحمد لله دائما وأبدا، تستمر حكاية بدأت من سنوات وسنوات.. بدأت من المدرج إلى أرض الملعب مشوار ملىء بإنجازات وبطولات وتتويجات مرتبطة دائما بكيان كبير تفتخر به، النادي الاهلي كبير القارة الأفريقية وها هى الحكاية تستمر وتمتد لسنوات أخرى".

وأضاف الشحات، "ستبدأ وكأنه اليوم الأول بالتي شيرت الأحمر المزين بنسر الاهلي الذي يحلق دائمآ في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق ، وكذلك طموحى مع هذا الكيان لن يتوقف ، تحدث الكثير واجتهد ، لكن الحقيقة غابت عن الكثير ، جمهور الاهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات فأن تراب الاهلي ذهب ، سر مع الاهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك ، شكرآ امى الغالية ورحم الله ابي ، شكرا زوجتى الغالية واولادي واخوتي وكل من كان بجوارى وسيظل دائمآ .



حسين الشحات

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي ولجنة التخطيط.