شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل حفنى يترأس اللجنة الفنية لإدارة كرة القدم بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الثلاثية التى تدير نادى الإسماعيلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على كرة القدم بالإسماعيلى برئاسة إسماعيل حفنى عضو اللجنة المعينة لإدارة النادى.

وتضمن اللجنة الفنية بالإسماعيلى كلا من إسماعيل حفنى رئيسا، وعضوية كل من صبرى المنياوى وأحمد العجوز وأبو طالب العيسوى وعمر محمد جمال، على أن تعمل اللجنة بدون أجر ويختص علمها بالإشراف ومتابعة كرة القدم بالنادى الإسماعيلى.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.