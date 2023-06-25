شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يتدخل لإقناع الجلاصي بالبقاء فى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، طالبه خلالها بغلق ملف العروض والرحيل عن الفريق، خاصة أن اللاعب يحظى بمكانة كبيرة بين جماهير النادي.

وأكد عبد الرازق، خلال جلسته مع اللاعب التونسي، أن حب الجماهير لا يقدر بثمن، حتى ولو كانت قيمة عقده مع الفريق أقل من لاعبين آخرين.

ويتمسك الجهاز الفني للنادي المصري باستمرار إلياس الجلاصي مع الفريق، خاصة أنه يعتبر من الركائز الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في جميع المباريات، نظراً لدوره البارز في الهجوم.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز أمس، السبت، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندري في نهائي المسابقة.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري العام.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.