شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات من تاريخ الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة منتخب السويس ..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر نظيره فريق منتخب السويس مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة بطولة كأس مصر هذا الموسم 2022/2023، باستاد القاهرة الدولي.

شارك الأهلى في 91 نسخة من كأس مصرتوج بـ 38 لقبا، لعب 343 مباراة فاز فى 255 وتعادل في 42 وخسر 46 لقاء سجل 777 هدفا تلقت شباكه 256، وخرج بشباك نظيفة في 169 مباراة لم يسجل فى 38 لقاء.

أحمد مكاوى هداف الأهلى بالكأس برصيد 35 هدفاً، فيما يعد هادى خشبة أكثر لاعبى الاهلى مشاركة في الكأس برصيد 34 مباراة ويعد 13-0 أكبر فوز للأهلى في الكأس وكان أمام الجونة.

ويمتلك الأهلى 38 لقبا لبطولة كأس مصر، أولها فى موسم 1924-25 وآخرها موسم 2021-2022 ، وأحرز المارد الأحمر مركز وصيف كأس مصر 16 مرة بفارق 10 ألقاب كاملة عن غريمه الأبدي الزمالك.

واجه الأهلى 76 منافس ببطولة كأس مصر، بما فيهم منتخب السويس منافس الليلة.