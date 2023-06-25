شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر
وفي منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي فاز عبد الله إبراهيم بالمركز الأول والميدالية الذهبية وأحمد حجاب بالمركز الثاني والميدالية الفضية وعلي عبد البر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وبهاء علي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.
وأسفرت منافسات السيدات للقوس المركب عن فوز نورا الصباغ بالمركز الأول والميدالية الذهبية ونانسي الجبيلي بالمركز الثاني والميدالية الفضية وساره محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات القوس الأولمبي للرجال فاز أحمد فخري بالمركز الأول والميدالية الذهبية وأشرف حسين بالمركز الثاني والميدالية الفضية وكريم حيادا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وتامر غانم بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.
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